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В субботу, 4 августа, иерей храма Святого Георгия Победоносца города Лабытнанги Богдан Василюк посетил исправительную колонию-8 УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу, где удерживается Олег Сенцов.

Об этом сообщает пресс-служба ФСИН.

«Во время обхода медицинской части учреждения Василюк зашел в палату, где находился осужденный Сенцов. Священнослужитель поинтересовался состоянием его здоровья. Сенцов ответил, что чувствует себя нормально и находится под присмотром медицинских работников. Жалоб на условия содержания у него нет», - говорится в сообщении.

Иерей Василюк предложил ему побеседовать без присутствия посторонних или исповедоваться. Сенцов поблагодарил, но отказался, пояснив, что в помощи священнослужителя не нуждается.

Ранее УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу не разрешило посещение осужденного Олега Сенцова епископу Апостольской православной церкви Григорию, потому что заключенный не подал заявления о такой встрече.  

 
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