«Если Медведчук — самая прямая дорога с прямым перелетом к президенту страны, с которой мы «обречены» договариваться, то это надо использовать», — заявил в эфире NewsOne экс-министр транспорта, народный депутат Украины IV созыва Евгений Червоненко.

Комментируя вхождение Виктора Медведчука в команду менеджеров «За життя», Червоненко напомнил, что Медведчук — самый эффективный в переговорах с Россией в деле возвращения заложников.

«Если он самая прямая дорога с прямым перелетом к президенту страны, с которой мы, вот главное слово — «обречены» говорить, то это надо использовать. И по-моему, президент это использует. Медведчук — официальный представитель президента», — сказал экс-министр.

Отвечая на вопрос, выиграло ли «За життя» от приобретения такого топ-менеджера, как Медведчук, Червоненко предложил подождать до осени.

«Господа, ещё не вечер, осень будет или не всё равно как называются партии? Сегодня у нас все партии в основном под лидеров, это надо честно говорить народу. Партии под идеологию очень мало», — отметил он.

Комментируя ситуацию с водоснабжением в 70-тысячном Новомосковске, который власть, «увлеченная» строительством фонтанов, оставила без воды, Евгений Червоненко подчеркнул, что ни при Кучме, ни при «раннем» Ющенко такого не могло быть.

«Я рабом у них не был, я не боялся тогда при Кучме бороться против Медведчука, когда меня загоняли в «За еду», но это не мешает мне сегодня, как честному менеджеру и патриоту, говорить: то, что делает Медведчук, он делает для страны. Помогайте ему! Мне важна моя страна, а нынешней власти она не нужна», — подытожил Евгений Червоненко.