также в разделеМир
Министр обороны Швеции обвинил Шойгу во лжи 36
В России разбился вертолет: 18 погибших 51
Тату-модель Зомби Бой найден мертвым в своем доме 46
Взрыв в афганской мечети унес жизни 25 человек 14
У США опровергли информацию о российской шпионке в посольстве в РФ 29
В Греции поезд протаранил стену железнодорожной станции 33
Филарет: Никакого насилия после томоса не будет 47
В Венесуэле отменили действовавший 15 лет запрет на обмен валют 23
СМИ: В посольстве США в РФ нашли шпионку 52
В Никарагуа во время протестов погибли уже 317 человек 33
Шесть сенаторов США представили новые антироссийские санкции 56
Капитализация Apple достигла триллиона долларов 23
Пекин выдвинул США «последнее китайское предупреждение» 67
РосСМИ: «Северный поток-2» проложат в обход Дании 52
Лукашенко появился на публике после «инсульста» 91
Директор по безопасности Facebook уходит в отставку 16
В Москве заволновались из-за арестов бывших лидеров в Армении 207
В Facebook разоблачили новое вмешательство перед выборами США 26

На борту вертолета Ми-8, в результате крушения которого погибли 18 человек, находились рабочие вахтовых смен для их доставки на нефтеперекачивающую станцию. Об этом сообщили в Росавиации.

По предварительным данным, в 5 утра по московскому времени, два вертолета авиакомпании АО «ЮТэйр-вертолетные услуги» выполняли взлет вблизи друг от друга в районе Ванкорского нефтяного месторождения. Первым взлет осуществил вертолет Ми-8 с внешней грузовой подвеской и без пассажиров на борту, вторым взлет выполнил экипаж вертолета Ми-8АМТ с пассажирами – рабочими вахтовых смен для их доставки на нефтеперекачивающую станцию.

По предварительной информации, после взлета вертолет Ми-8АМТ с пассажирами на борту по неустановленным причинам столкнулся с внешней подвеской вертолета с грузом, в результате чего упал, разрушился и сгорел. Находившиеся на его борту 3 члена экипажа и 15 пассажиров погибли. Экипаж вертолета без пассажиров сбросил внешнюю грузовую подвеску и выполнил посадку, экипаж не пострадал.

Полет происходил в простых метеоусловиях, без осадков. Создана комиссия по расследованию причин и обстоятельств катастрофы.  

Напомним, вертолет Ми-8 потерпел катастрофу в Красноярском крае России
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги