На борту вертолета Ми-8, в результате крушения которого погибли 18 человек, находились рабочие вахтовых смен для их доставки на нефтеперекачивающую станцию. Об этом сообщили в Росавиации.

По предварительным данным, в 5 утра по московскому времени, два вертолета авиакомпании АО «ЮТэйр-вертолетные услуги» выполняли взлет вблизи друг от друга в районе Ванкорского нефтяного месторождения. Первым взлет осуществил вертолет Ми-8 с внешней грузовой подвеской и без пассажиров на борту, вторым взлет выполнил экипаж вертолета Ми-8АМТ с пассажирами – рабочими вахтовых смен для их доставки на нефтеперекачивающую станцию.

По предварительной информации, после взлета вертолет Ми-8АМТ с пассажирами на борту по неустановленным причинам столкнулся с внешней подвеской вертолета с грузом, в результате чего упал, разрушился и сгорел. Находившиеся на его борту 3 члена экипажа и 15 пассажиров погибли. Экипаж вертолета без пассажиров сбросил внешнюю грузовую подвеску и выполнил посадку, экипаж не пострадал.

Полет происходил в простых метеоусловиях, без осадков. Создана комиссия по расследованию причин и обстоятельств катастрофы.

Напомним, вертолет Ми-8 потерпел катастрофу в Красноярском крае России.