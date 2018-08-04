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За прошедшие сутки, 3 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил имела признаки обострения на отдельных направлениях, сообщает пресс-центр штаба.

Противник 36 раз открывал огонь по позициям украинских войск, в том числе 6 раз из тяжелого вооружения.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Огонь велся по защитникам, Крымского, Макарового, Новолуганского, Луганского, Пивденного, Железного, Марьинки, Красногоровки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим враг 3 раза обстрелял позиции ВСУ у Крымского из 82-мм минометов. Также обстрелу с минометов калибром 82 мм подверглись защитники Талаковки, а по позициям ВСУ у Павлополя противник вел огонь из танка, минометов калибром 120 мм и 82 мм.

За минувшие сутки потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 5 раз открывали огонь по позициям украинских защитников у Новозвановки, Троицкого, Марьинки и Водяного.

По данным разведки один оккупант погиб и один получил ранения.
ForUm

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