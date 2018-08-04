При избрании меры пресечения подозреваемым в убийстве ветерана АТО и общественного активиста Виталия «Сармата» Олешко судья Сергей Морока озвучил основную версию досудебного следствия.

Согласно ходатайству прокуратуры относительно меры пресечения, следствие предполагает, что Олешко убили «в связи с имеющимися противоречиями предпринимательской деятельности», передает Украинская правда.

«Проведено предварительное расследование, которым установлено, ​​по мнению следствия, что обвиняемые на почве личных отношений в связи с имеющимися противоречиями предпринимательской деятельности на территории города Бердянск решили совершить умышленное убийство Олешко Виталия Игоревича с применением огнестрельного оружия, путем осуществления выстрелов из этого оружия», - озвучил судья ходатайство прокуратуры.

С указанной целью обвиняемые вступили между собой в преступный сговор, определили свои роли и совершили преступление, добавил судья.

Напомним, 31 июля в Бердянске выстрелом в спину убили бойца батальона «Донбасс» Виталия Олешко («Сармат»).

Красный автомобиль «Таврия», на котором скрылись двое нападавших, был обнаружен правоохранителями через несколько часов после убийства на улице Ямбольской.

Спустя несколько часов в городе Васильевка Запорожской области полицейские задержали 4 подозреваемых. Позже в Бердянске был задержан еще одни подозреваемый.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Полиция рассматривает несколько версий убийства.

Бывший заместитель командира расформированной добровольческой роты МВД «Торнадо» Николай Цукур сообщил, что одним из задержанных по подозрению в убийстве Олешко является экс-боец подразделения Артем Матюшин.

Четверо подозреваемых в убийстве арестованы.