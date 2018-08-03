Следователи прокуратуры Харьковской области расследуют факт вымогательства полицейскими неправомерной выгоды за несоставление протокола и непривлечение к ответственности нетрезвого водителя (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Мы все видели это видео. Уголовное производство зарегистрировано. Досудебное расследование проводят следователи прокуратуры Харьковской области. Все обстоятельства будут проверены следственным путем», - сказал и.о. прокурора Харьковской области Артем Степанов.

Напомним, речь идет об инциденте, который произошел на трассе в Чугуеве.

Видео с записью, как полицейские требуют, а потом и получают от водителя, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, деньги появилось 2 августа на канале одного из пользователей YouTube.

Полицейских отстранили от исполнения служебных обязанностей. Досудебное расследование продолжается.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества и специальной конфискацией.

Пользователь YouTube Александр Куницкий сообщил, что они с товарищами-активистами проводили эксперимент, и мужчина за рулем на самом деле был трезв, а полицейский процедуру проверки провел некорректно.

После того, как водитель отдал вымогателю деньги и на место происшествия выехал Куницкий, чтобы взять комментарий у полицейского, правоохранители убежали.

По словам мужчин, один полицейский скрылся на служебном авто, оставив напарника прямо на дороге, а второй прыгнул в попутку и впоследствии исчез в кустах.