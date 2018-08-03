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В Донецкой области заработала туристическая полиция: прибрежные районы будут патрулировать на байках, велосипедах и лошадях. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

«Мариуполь стал вторым городом в стране, где появилась туристическая полиция: с мая аналогичный проект успешно работает в Одессе», - говорится в сообщении.

Задача полицейских – противодействие преступности и охрана общественного порядка в курортных районах на побережье Азовского моря.
ForUm

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