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В Киеве около 20 человек в масках и с плакатами ворвались в пресс-центр информагентства Українські Новини, в ходе потасовки пострадала женщина.

Об этом сообщается на сайте агентства.

 

 

Молодые люди заклеили пресс-центр листовками, а также забросали выступающих, а вместе с ними и администратора пресс-центра яйцами.

Отметим, что группа людей держала плакаты с лозунгами против организатора пресс-конференции – «Zarina».

«После вмешательства руководства агентства нападавшие покинули пресс-центр. Перед уходом они толкнули одну из спикеров мероприятия, в результате чего она упала на пол и травмировала руку», - говорится в сообщении.

 
ForUm

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