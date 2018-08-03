В Киеве около 20 человек в масках и с плакатами ворвались в пресс-центр информагентства Українські Новини, в ходе потасовки пострадала женщина.

Об этом сообщается на сайте агентства.

Молодые люди заклеили пресс-центр листовками, а также забросали выступающих, а вместе с ними и администратора пресс-центра яйцами.

Отметим, что группа людей держала плакаты с лозунгами против организатора пресс-конференции – «Zarina».

«После вмешательства руководства агентства нападавшие покинули пресс-центр. Перед уходом они толкнули одну из спикеров мероприятия, в результате чего она упала на пол и травмировала руку», - говорится в сообщении.