Полиция Днипра задержала двух подозреваемых в ранении из карабина 26-летней девушки во время празднования дня рождения одного из них.

По данным облглавка, 42-летний именинник и гость в состоянии сильного алкогольного опьянения решили «устроить салют» из огнестрельного оружия и открыли беспорядочную стрельбу в воздух. Одна из пуль попала в лицо 26-летний девушке, которая разговаривала по мобильному возле магазина в 500 м от места стрельбы.

Понимая серьезность ситуации, полиция окружила квартал в радиусе возможного пребывания стрелков. Когда правоохранителям стало известно место пребывания преступников, для их задержания были привлечены спецназовцы «КОРД». В ходе спецоперации после 15-минутных переговоров они задержали двух мужчин. Карабин и гильзы изъяты. Сейчас идет баллистическая экспертиза.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 УПК. В ходе расследования, полицейские будут выяснять, кто из мужчин устроил стрельбу. За указанное преступление хулигану грозит до 7 лет лишения свободы.

Пуля задела правую щеку девушки. Врачи скорой оказали ей помощь на месте происшествия. Ее жизни ничего не угрожает.