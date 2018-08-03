Модель из Канады Рик Дженест был найден мертвым в своем доме в Монреале в минувшую среду, 1 августа, за шесть дней до своего 33-летия. Предположительно, он покончил жизнь самоубийством, сообщает ВВС.

По данным полиции, в последнее время Дженест испытывал серьезные психологические проблемы.

Дженеста еще в подростковом возрасте начали называть Зомби Бой – из-за тату, изображающих скелет человека.

Он получил известность после того, как в 2011 году снялся в клипе Леди Гаги Born This Way. После этого он снялся в ряде фильмов.

Леди Гага написала в Twitter, что чувствует себя "более чем опустошенной" после смерти Рика Дженеста.