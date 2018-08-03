Сотрудники прокуратуры Донецкой области совместно с оперативниками Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины разоблачили и задокументировали факт сбыта членами наркомафии почти 300 тонн семян мака, пригодного для изготовления 4,5 тонн опия ацетилированного. На «черном рынке» стоимость такого наркотика составляет более 360 млн грн, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Установлено, что группа наркодилеров наладила поставки мака снотворного под видом пищевого продукта и сбывала его на территории 6 областей Украины. Среди сообщников наркодельцов – сотрудники полиции.

Следователями прокуратуры Донецкой области по материалам Донецкого управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины в июле текущего года начато уголовное производство по ч.2 ст.307 УК Украины. Согласно оперативной информации, группа гражданских лиц и сотрудников полиции на территории Мариуполя под видом мака для кондитерских изделий занимается сбытом семян мака снотворного с остатками маковой соломки, из которого в дальнейшем изготавливается ацетилированный опий.

Кроме того, по данным следствия, разоблаченная мариупольская преступная группа является частью более мощной группы, действующей на территории Донецкой, Запорожской, Львовской, Ривненской, Сумской и Черкасской областей. Получая от криминального бизнеса невероятные прибыли, организатор и его ближайшие сообщники позволяли себе роскошную жизнь, тратя «грязные» деньги на развлечения, покупку дорогих имений, элитных автомобилей и драгоценностей.

Отдельные сотрудники уголовного блока полиции, пользуясь служебным положением, ради незаконного обогащения осуществляли прикрытие преступной группы.

Собрав достаточную доказательную базу деятельности участников «маковой» мафии, правоохранителями проведено более 70 санкционированных обысков. Пять основных фигурантов наркотрафика задержаны в порядке ст.208 УПК Украины.

Изъято более 75 тонн семян опийного мака с примесями маковой соломки, средства: 4 миллиона 844 тыс. гривен, почти 99 тыс. долларов США, 475 евро, оружие и боеприпасы, автомобили элит-класса, на которых передвигались наркодельцы, оргтехника, мобильные телефоны, банковские карты и черновые записи. Кроме того, пакет с маковой соломкой обнаружен и у одного из уличенных в преступной деятельности сотрудников полиции.

Задержанным гражданским наркодельцам объявлено подозрение по ч.3 ст.307 УК Украины.

В ближайшее время к ответственности будут привлечены и других фигурантов уголовного производства.