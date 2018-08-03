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Если в ближайшее время произойдет обмен пленными, от этого выиграют и Порошенко, и Медведчук», — заявил в эфире NewsOne политик, дипломат, экс-министр иностранных дел Константин Грищенко.

По его мнению, задание как можно быстрее обменять заложников исходит и от президента Украины, и через другие каналы, том числе Медведчука, где ведутся переговоры по обмену. Все зависит от того, кто на этом сыграет и как использует данное событие, пояснил экс-министр.

«Думаю, они нам покажут уровень своего таланта в полной мере, для этого существует много путей и возможностей. Как через СМИ, так и отсрочка самой передачи заложников, их встречи. Но я бы не хотел, чтобы это произошло, поскольку игра человеческими жизнями –  не самое лучшее, что может быть в политической гонке. Но это реалии, и мы это видим не только у нас – видим это и в других странах. Когда под какое-то событие пытаются подтянуть возможности повлиять на восприятие общественностью именно гуманитарных аспектов деятельности политика», — пояснил Грищенко.

Отвечая на вопрос, может ли  нынешняя публичность Медведчука быть связана с его желанием отделить себя и свою деятельность от президента, поручившего ему заниматься освобождением пленных, Грищенко заявил, что не очень много людей связывают Медведчука с Порошенко.

«То, чем занимается Медведчук по поручению президента, ограничено узким специфическим коридором.  Я так понимаю, что когда начнется президентская кампания, вопросы, которые будут на повестке дня, станут более широкими. Там, где расхождения в позициях разных политических сил буду значительно более акцентированы, для того чтобы показать свое отличие, каждый, кто не рядом с президентом, попытается четко заявить о своих подходах к вопросам общественного развития и международной политики. У Медведчука и у Порошенко совершенно разные подходы и установки, невзирая на широкий политический опыт», — подчеркнул Константин Грищенко.
ForUm

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