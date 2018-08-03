Венгрия и Украина снова оказались на пороге серьезного конфликта. Первый «залп» сделал лично премьер Виктор Орбан, когда выступил с крайне конфликтной речью о том, что Украина выполняет роль «буфера» и никогда не станет членом ЕС и НАТО; при этом Европе надо восстановить связи с Россией, закрыв глаза на агрессию в Крыму и на Донбассе.

А сразу после этой речи стало известно об официальном шаге Будапешта к новому противостоянию с Киевом.

В венгерском правительстве создали должность «куратора Закарпатья». Чиновник, который ее занял, заслуживает лишь положительных отзывов, но названия этой должности оказалось достаточно для официального протеста украинского МИД.

Ведь речь идет о посягательстве венгерского правительства на суверенитет Украины в отношении Закарпатья.

Ближайшие недели станут решающими в этой истории.

Киев не исключает, что это – чья-то досадная ошибка. И если Венгрия сделает шаг назад, изменит название должности на нейтральное и откажется от намеков на территориальные претензии к нашей стране, то новое обострение конфликта погаснет так же быстро, как и разгорелось.

Но если в Будапеште не поймут серьезность ситуации (или еще хуже, если этот курс на обострение взят сознательно) – тогда стоит готовиться к новому жесткому противостоянию, даже более глубокому, чем образовательный конфликт.

В Венгрии еще не определились с дальнейшими действиями и воздержались от комментария по этому поводу. При этом в украинском МИД не скрывают, что готовы даже на крайние шаги. Между тем правительственный уполномоченный отмечает, что он ни в коем случае не ставит целью поддержку сепаратизма на Закарпатье.

Министерский посланник

О новой проблеме в украинско-венгерских отношениях стало известно из заявления украинского МИД, распространенного в четверг утром.

Ведомство Климкина реагировало прежде всего на слова премьера Венгрии Виктора Орбана, которые почему-то оказались очень созвучны с тезисами российского руководства.

Но финал этого заявления был посвящен совсем другому вопросу.

В дипведомстве сообщили, что вручили ноту протеста руководителю венгерской дипмиссии «в связи с решением правительства Венгрии создать должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программу развития детских садов Карпатского бассейна, поскольку к компетенции уполномоченного отнесена часть суверенной территории Украины».

А вскоре после заявления из Киева назначение такого уполномоченного подтвердили и в Будапеште. Эту должность занял Иштван Грежа, который давно занимается Украиной (подробнее о нем – чуть ниже).

Как оказалось, в среду он уже побывал на Закарпатье. Там – словно предвидя претензии к себе – Грежа подчеркнул, что не стремится к сепаратизму ни в каких формах. «Мы никогда не ставили целью стремление к сепаратизму. Наша цель – чтобы самая западная область Украины стала мостом в Европейский Союз (для остальной территории Украины)», – цитирует уполномоченного сайт венгерского правительства.

В Украине, к слову, нет сомнений в честности самого Грежи в заявлении. Наши дипломаты хорошо знают венгерского чиновника, и авторам Европейской правды приходилось с ним общаться. Впечатления – только положительные. Иштван Грежа – не политик, а скорее менеджер, технократ. Он и раньше занимался программами помощи Украине в венгерском правительстве. Даже за последний год, когда бушевал образовательный конфликт между нашими государствами, от него не прозвучало ни одной скандального или агрессивного заявления о нашей стране.

Но даже положительный герой не снимает претензий к новой должности в правительстве Венгрии.

Так что же не так?

Может показаться, что должность Иштвана Грежи – не нова, ведь он официально занимается Закарпатьем в правительстве Орбана с 2016 года. Но достаточно сравнить старое название его должности с новым – и вопрос будет снят.

До весны текущего года его должность звучала так: «Уполномоченный (комиссар) правительства Венгрии по вопросам сотрудничества Сабольч-Сатмар-Берегского района и Закарпатья». То есть речь шла о сотрудничестве двух соседних приграничных регионов Венгрии и Украины.

Теперь название другое: «Уполномоченный министра по вопросам развития Закарпатья и программы развития дошкольных учебных заведений Карпатского бассейна». А чтобы не было разночтений, в документе на назначение Иштвана Грежи дополнительно дописано (причем на украинском языке!), что речь идет о развитии Закарпатской области, а не более широкого региона. То есть речь идет об управлении частью суверенной территории Украины! И к тому же назначение на эту должность происходит без согласования с украинской стороной, даже без ее информирования!

«Это для чего сделано?

Это помощь России, создание прецедента для них?

Если мы сделаем вид, что ничего не заметили, то это означает, что и РФ вправе назначать уполномоченного по вопросам деятельности какой-нибудь восточной украинской области?» – таким риторическим вопросом объяснил возмущение Киева один из украинских чиновников.

Интересная деталь: несмотря на то, что измененная должность Иштвана Грежи провокационна и якобы придает ему политический вес, на самом деле речь идет о снижении статуса. Ранее Грежа был спецпредставителем всего правительства и фактически подчиненным Орбана, а теперь он подчиняется вице-премьеру и «министру без портфеля» Жолту Шемьену (именно поэтому официальное название его должности звучит как «уполномоченный министра»). Не исключено, что он потеряет также часть функций и контроль над частью финансирования.

Говорят, что причина этой ротации – уход из правительства Яноша Лазара, креатурой которого был Иштван Грежа. Последние годы Лазар возглавлял офис премьера и был близок лично к Орбану, но стал слишком влиятельным и начал казаться конкурентом для премьера. В конце концов, после выборов Лазар оказался за пределами нового правительства и сейчас он – простой депутат.

Грежа потерял должность вместе с ним: с мая он прекратил работу на закарпатском направлении и «исчез с горизонта». А теперь – вернулся на новую, «проблемную» должность.

Пока украинское правительство ждет официальных объяснений Будапешта по поводу мотивов такого назначения.

Помощь нон грата

Ситуация очень непростая, и дипломаты это открыто признают.

Начинать новую войну с Венгрией нет желания, но и терпеть новое назначение категорически нельзя. К тому же МИД официально запустил процесс – после официального сообщения о ноте протеста не получится «замолчать» эту проблему даже при всем желании.

«Вмешательство соседнего государства в наши внутренние дела – вещь неприемлемая. Мы будем принимать все возможные меры дипломатического воздействия. Но сначала мы ждем реакции венгерской стороны, приемлемых объяснений и изменений», – заявил в комментарии Европейской правде Василий Боднар, заместитель министра иностранных дел, который занимается венгерской проблемой.

Украинское правительство ждет официальных объяснений от венгерских партнеров. Пока Будапешт молчит. Запросы Европейской правды в посольство и МИД Венгрии также остались без ответа.

«Если не будет реакции, на которую мы рассчитываем, если не будет исчерпывающего разъяснения и изменения названия – Украина будет вынуждена реагировать жестко, вплоть до запрета на въезд. Хотя, конечно же, мы этого не хотели бы». Василий Боднар, заместитель министра иностранных дел

Следующие недели будут действительно решающими.

Уступит ли Будапешт, сделает ли шаг в сторону от конфликта? А главное: что стало причиной такого конфликтного назначения – очередная ошибка венгерских чиновников, которые просто не подумали о проблемах названия новой должности, или сознательная попытка обострить противостояние с Киевом, создать еще одну «горячую тему» в диалоге?

История отношений с Венгрией доказывает, что исключать нельзя ни один из вариантов.

История с Грежей стала еще одним свидетельством того, что Киев и Будапешт до сих пор плохо понимают друг друга. А о доверии, хотя бы минимальном, речь вообще не идет (если бы оно было, то Будапешт не забыл бы предупредить Киев об этом назначении и хорошо подумал бы над названием новой должности в своем правительстве, а Киев, со своей стороны, мог бы на пару дней придержать публичную жесткую реакцию).

Хотелось бы надеяться, что это – просто упущение. Что Будапешт не ожидал возмущения Киева. Что уже в ближайшие дни Киев получит объяснение, что новая вражда нам ни к чему, а затем досадную ошибку официально исправят... Но последние новости из Венгрии дают все меньше оснований для оптимизма. И МИД склоняется к пессимистическому прогнозу.

«Мы это рассматриваем как еще один шаг в ряде деструктивных, провокационных действий со стороны Венгрии, которые мы наблюдаем в последнее время, несмотря на недавний прогресс в переговорах (по образовательной реформе)», – пояснил Василий Боднар. И действительно, сложно игнорировать совпадение во времени речи Орбана и объявления о новой должности (несмотря на то, что это события совершенно разного масштаба, и назначения Грежи формально состоялось еще в июле).

Иначе, если Будапешт и Киев станут «на тропу войны», вплоть до объявления Иштвана Грежи персоной нон грата – это навредит всем. И Украине, и Венгрии, и прежде всего венграм Закарпатья. Поможет такой конфликт только одному игроку – Кремлю.

Хотя Орбану к таким последствиям не привыкать.