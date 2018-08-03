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За незаконное посещение временно оккупированных территорий 740 иностранцам запрещен въезд в Украину. Об этом сообщает департамент коммуникации Министерства внутренних дел со ссылкой на Государственную пограничную службе Украины.

«Нарушение порядка въезда на временно оккупированные территории Автономной Республики Крым и в Донецкой и Луганской областях через закрытые правительством Украины пункты пропуска, в зависимости от обстоятельств, предполагает уголовную (ст. 332-1 УК Украины) и административную (ст. 204-1 и ст. 204-2 КУоАП) ответственность», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что эти территории являются неотъемлемой частью Украины, на которые распространяется действие Конституции и законов Украины.

По статье ст. 204-2 КУоАП (Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее) с начала года сотрудники Госпогранслужбы составили протоколы на 600 человек.

 
ForUm

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