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Заявления о возможном «захвате храмов» после предоставления томоса об автокефалии украинской православной церкви являются примером дезинформации. Об этом заявил глава Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет.

«По украинским законам все храмы и имущество принадлежат общинам - на правах собственности или на правах пользования, на правах аренды. Общинам - то есть приходам, монастырям, духовным учебным заведениям», - пояснил патриарх. «Никакого насилия после томоса не будет, а имущество будет принадлежать общинам, как и теперь», - подчеркнул он, сообщает УНИАН.

«По закону, община распоряжается своим имуществом. И если община решила выйти из одного патриархата и войти в другой, то имущество она сохраняет за собой, потому что это ее имущество, а не патриархата», - пояснил Филарет.

Он также добавил, что позиция церкви такова: когда больше чем две трети общины решили на общем собрании, что надо перейти из одного патриархата к другому, то имущество общество должно сохранять за собой, а меньшинство имеет право построить себе другой храм или оборудовать помещение. «Если решило простое большинство, две трети, тогда нужно проводить поочередное богослужение, чтобы имели право пользоваться храмом обе части бывшей одной общины - и большинство, и меньшинство», - отмечается в комментарии главы УПЦ КП. Филарет также подчеркнул, что призывы «захватывать Лавру» - это «провокация, которая играет в пользу Кремля».

Ранее Филарет заявил, что после признания единой Украинской православной церкви (УПЦ) все здания, которые сейчас занимает в Украине Московский патриархат, перейдут в собственность УПЦ.

 
ForUm

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