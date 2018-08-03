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Гройсман: Только что профинансировали пенсии за июль 177

Следующий этап повышения пенсий может произойти уже в этом году.

Как сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко, речь идет о людях, которые имеют большой трудовой стаж, но получали маленькую зарплату, передает УНИАН.

Для этого нужно внести изменения в законодательство, которые уже разработал Кабмин, а дальше все будет зависеть от наличия денег в Пенсионном фонде. Размер повышения не назвали.

Напомним, 3 октября 2017 года Верховная Рада приняла пенсионную реформу, которая предусматривает повышение необходимого страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и ежегодным постепенным повышением до 35 лет до 2028 года. Также предусматривается повышение пенсий 9 млн пенсионерам на сумму от 200 до 1000 грн с октября.

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал повысить пенсиитем, кто имеет большой стаж, но зарабатывал небольшие деньги. 

 

 
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