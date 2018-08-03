В Харькове произошел пожар в двухэтажном здании Украинской инженерно-педагогической академии, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что 2 августа в 15:07 в дежурную часть Главного управления ГосЧС Украины в Харьковской области поступило сообщение о пожаре в двухэтажном здании учебного корпуса №4 Украинской инженерно-педагогической академии на улице Университетская, 12.

К месту происшествия сразу были направлены подразделения ГосЧС в количестве 5-ти отделений на автоцистернах, 1 отделение на автолестнице и 1 отделение на аварийно-спасательном автомобиле. По прибытию к месту происшествия было установлено, что огнем охвачены деревянные конструкции перекрытия, крыши и чердаки, переоборудованные под учебные классы двухэтажного здания. Кроме того, огонь по пустотам внутренних конструкций распространялся на помещения 2 этажа. Общая площадь пожара составляла около 1300 кв. м.

Руководитель тушения пожара объявил повышенный номер сложности. Было принято решение о привлечении дополнительных сил и средств ГосЧС. В общем к месту пожара были направлены подразделения в количестве 25 отделений на автоцистернах, 4 автолестницы, 4 аварийно-спасательных автомобиля, а также другая спецтехника. На пожаре работало более 150 человек личного состава ГосЧС.

В 18:00 пожар был локализован, а в 07:05 3 августа пожар полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара и сумма ущерба устанавливаются.