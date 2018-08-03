Конституционная ассамблея Венесуэлы отменила запрет на обмен валюты для населения. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, подобными мерами правительство пытается ослабить давление на экономику в условиях гиперинфляции, которая уже приблизилась к миллиону процентов.

На данный момент покупка и продажа иностранных валют в Венесуэле является уголовным преступлением. Единственный орган, имеющий право выполнять обменные операции, по действующему законодательству - Центральный банк.

Благодаря изменениям население сможет приобретать валюту в специальных отделениях, получивших лицензию от государства.

Запрет на обменные операции с валютой был введен в 2003 году президентом Уго Чавесом, который планировал таким образом прекратить уход капитала из Венесуэлы. Однако итогом запрета стало то, что предприятия страны столкнулись с целым рядом трудностей из-за отсутствия валюты, необходимой для закупок за границей.





