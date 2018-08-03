Число погибших во время протестов в Никарагуа против правительства президента Даниэля Ортеги достигло 317 человек. Об этом сообщает РБК-Украина .

Межамериканская комиссия по правам человека (IACHR) заявила, что число погибших с момента начала протестов 18 апреля включает 21 полицейского и 23 несовершеннолетних.

Так, сам Ортега заявил, что в результате протестов в стране погибли 195 человек.

Согласно данным правозащитных групп, более 2000 человек были ранены более чем за три месяца беспорядков.

По информации Никарагуанского центра по правам человека, в ходе протестов были арестованы около 1900 человек, из которых около четверти остаются под стражей.

Как известно, между тем вице-президент страны Росарио Мурильо, являющаяся супругой Ортеги, 1 августа заявила, что власти страны желают «справедливости и возмещения ущерба» семьям погибших.

В апреле в стране начались массовые протесты против реформы социального обеспечения, которая предусматривает рост отчислений работников в фонды социального страхования и уменьшение пособий. Протесты переросли в акции с требованиями отставки Ортеги и Мурильо.