«Виктор Медведчук в так называемом деле Савченко — Рубана не имеет никакого статуса, включая статус свидетеля, никогда не допрашивался в качестве свидетеля, поскольку для этого нет никаких правовых оснований», — заявили в исполкоме Общественного движения «Украинский выбор — Право народа», комментируя брифинг генпрокурора Ю.Луценко по резонансному делу Рубана—Савченко. А также объяснили, зачем генпрокурор распространяет фейки.

«Сегодня на совместном брифинге генерального прокурора Украины Ю. Луценко, первого заместителя председателя СБУ В. Маликова и директора КНИИСЭ А. Рувина, посвященном расследованию резонансного дела, главными подозреваемыми в котором являются Савченко и Рубан, генпрокурор заявил: «В любом деле я могу оперировать только доказанными в законной плоскости фактами. На этот момент достаточных доказательств для того, чтобы предоставить Медведчуку процессуальный статус какой-то другой, кроме свидетеля, у следствия нет. Мы тщательно изучаем связи Надежды Савченко, еще в 1990-х годах, с околомедведчуковскими общественными структурами. Мы тщательно изучаем связи связанных с ней лиц и с господином Медведчуком, но сейчас следствие не располагает теми доказательствами, которыми я могу оперировать в публичной плоскости», — говорится в заявлении организации.

Высказывание Юрия Луценко у Медведчука назвали очередной ложью.

«Виктор Медведчук в так называемом деле Савченко — Рубана не имеет никакого статуса, включая статус свидетеля, никогда не допрашивался в качестве свидетеля, поскольку для этого нет никаких правовых оснований», — подчеркнули в «Украинском выборе».

Озвучивание генеральным прокурором очередного фейка преследует две цели, утверждают в общественном движении.

«Первая — оправдать провокационные заявления, сделанные им в Верховной Раде Украины 22 марта 2018 года, и заявления главы Службы безопасности Украины Василия Грицака, которые прозвучали на брифинге 9 марта и на которые Общественное движение «Украинский выбор — Право народа» дало исчерпывающий ответ. Вторая, главная, цель этого фейка — оказать политическое давление на Виктора Медведчука как приверженца мирного урегулирования конфликта на Донбассе, выполнения Минских соглашений, восстановления отношений с Российской Федерацией и странами СНГ», — считают в «Украинском выборе».

Подобные обвинения, как и другие провокации, организация связывает с «политической позицией и идеями Виктора Медведчука, которые он последовательно и принципиально отстаивает, и планами, о которых он недавно открыто заявил».