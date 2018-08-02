Чем больше пророссийских сил будут консолидироваться в преддверии парламентских выборов в Украине, тем лучше, уверен директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик. Почему Донбассу необходим особый статус и кто из политиков будет интересен любому победителю на выборах, эксперт рассказал в комментарии «Крым.Реалии».

По мнению Кулика, особый статус Донбассу крайне необходим на переходный период. «После этого переходного периода можно говорить о других более мягких, тонких вариантах реинтеграции», — уточнил он.

Что касается консолидации пророссийских сил в преддверии выборов, то чем их будет больше, тем лучше, утверждает политолог.

Комментируя вхождение Виктора Медведчука в пул кризисных менеджеров партии «За життя» Кулик сказал: «С самого начала существования политической силы и всегда поддерживал Рабиновича»: «чем больше пророссийских сил, тем лучше, на мой взгляд. В отношении партии «За життя» Медведчук был с самого начала существования политической силы и всегда поддерживал Рабиновича».

«А что касается его перехода из статуса «серого кардинала» в активного политического игрока – это может быть очень интересно и указывает на то, что у Медведчука появились политические амбиции. И он не исключает формирование так называемой «ширки» (широкая коалиция – ред.) после парламентских выборов и видит свое участие как того, кто может предоставить услуги для налаживания диалога с Путиным и будущим президентом. В таком качестве он будет интересен любому победителю этих выборов», — считает Виталий Кулик.