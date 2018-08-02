Генеральная прокуратура Украина не готовила проект подозрения главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому. Об этом во время брифинга в Киевской области заявил генпрокурор Юрий Луценко, сообщает 112 Украина.

«В подразделениях ГПУ документ под названием «проект подозрения Холодницкому» не готовился. Я сегодня об этом допросил руководителя соответствующего департамента и даже старшего прокурора по делу. Сейчас это дело находится в следствии СБУ. Оно переведена туда, потому что прокуратура потеряла право следствия по вновь открывшимся делам, а заявления относительно действий Холодницкого состоялись уже в тот момент, когда мы потеряли право возбуждать новые производства. Если следствие СБУ будет видеть возможность вынесения подозрения или иных процессуальных документов, я как генпрокурор их поддержу», – отметил Луценко.

Ранее СМИ со ссылкой на соответствующие документы сообщали, что Генпрокуратура готовила подозрение руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Холодницкому, однако сейчас его объявлять не будут.

Сообщалось, что подозрение состоит из двух эпизодов.

Согласно первому, Холодницкому намеревались сообщить о подозрении в подстрекательстве свидетеля к заведомо неправдивым показаниям во время досудебного расследования, соединенном с искусственным созданием доказательств защиты. Речь идет о производстве в деле о предложении взятки и. о. Минздрава Ульяне Супрун.

Другой эпизод, по которому Холодницкому намеревались объявить о подозрении, касается вмешательства в деятельность судьи с целью помешать выполнению им служебных обязанностей и добиться вынесения неправосудного решения.

Напомним, ГПУ и НАБУ направили в дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы на Холодницкого о совершении дисциплинарных проступков. После чего КДКП открыла соответствующее производство.

Генпрокурор Юрий Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров по поводу рассмотрения вопроса снятия Холодницкого с должности его заместителя и руководителя САП.

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что основанием для возбуждения уголовного производства в отношении руководителя САП стал «слив» информации фигурантам дела о хищениях в мэрии Одессы.

Холодницкий предостерег, что записи, которые скрыто велись в его кабинете, могут быть использованы для спекуляций против него, но подчеркнул, что об отставке речь не идет.

Сытник направил в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров возражения на вывод, которым рекомендуется ограничиться выговором для Холодницкого, и настаивает на его увольнении.

26 июля Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров решила привлечь Холодницкого к дисциплинарной ответственности в виде выговора и не увольнять его.