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Компания Nord Stream-2 AG, являющаяся оператором проекта «Северный поток-2», разработала маршрут газопровода в обход Дании без удорожания для проекта.

Об этом в ходе пресс-конференции по итогам второго квартала сообщил исполнительный член совета директоров австрийской нефтегазовой компании OMV Манфред Ляйтнер, сообщает ТАСС.

«Мы разработали уже альтернативный маршрут, Nord Stream - 2 AG не нужно дополнительных разрешений. Общая стоимость проекта останется прежней, как и говорилось при запуске проекта - она составляет €9,5 млрд», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее финансовый директор Nord Stream - 2 AG Пол Коркоран сообщал журналистам, что не исключает прокладку трубопровода в обход Дании, если та не выдаст разрешение на строительство газопровода по изначальному маршруту. Он пояснял, что можно изменить схему строительства в ожидании разрешения от Дании, а потом закончить эту секцию, которая занимает не более 10% маршрута. Коркоран также выражал уверенность, в том, что если Дания не разрешит строительство «Северного потока-2» в своих водах, то обязательно выдаст разрешение на укладку в международных водах.

Само строительство может начаться уже этим летом, говорил финдиректор Nord Stream - 2 AG.  

Как ранее сообщал ForUmГерманияФинляндия и Швеция уже предоставили разрешения на прокладку участка газопровода.

Дания решила увязать разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» с гарантиями России на продолжение транзита газа в Европу через Украину.

Бывший посол США в Украине Джон Хербст считает, что, несмотря на решение Финляндии и Швеции позволить проложить «Северный поток-2» через свои исключительные экономические зоны, российский газопровод в обход Украины никогда не будет построен.   

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает строительство газопровода «Северный поток-2» через Балтийское море трагедией и ошибкой Германии
ForUm

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