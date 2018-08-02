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В случае повышения цены на газ для населения граждане Украины смогут рассчитывать на помощь в виде субсидий, заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.

По его словам, сейчас продолжаются переговоры с Международным валютным фондом о предоставлении очередного транша кредитных средств Украине, причем поднятие цены на газ для населения является одним из главных условий для выделения средств, сообщает УНИАН

Как отметил Розенко, в правительстве принимают во внимание тот факт, что мировые тренды свидетельствуют о постоянном росте цены на газ, но нынешний уровень жизни украинцев не позволяет сегодня говорить о том, что стоимость этого энергоресурса может быть существенно повышена.

«Для нас очень важно на сегодняшний момент сохранить баланс между тем, как реагируют мировые рынки, и самое главное – защитить людей. На сегодняшний день та система субсидий, которая есть, мы хотим ее, с одной стороны, активизировать, а с другой – сказать людям, что система субсидий работает, она защитит каждого человека, каждую семью даже во время поднятия цен», - сказал он.

На уточняющий вопрос журналиста о том, принято ли уже решение о повышении цены на газ для населения, Розенко ответил, что он в переговорах с МВФ не участвует, поэтому не обладает такой информацией. 

Напомним, Кабинет Министров Украины продлил действие Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа до 1 сентября. 

 
ForUm

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