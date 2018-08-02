Защита руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана сможет на суде заявить, что он признает вину.

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко во время брифинга, передает Украинская правда.

Относительно обмена Рубана на двух украинских военнопленных, Луценко сказал, что «такая возможность у него будет сразу после осуждения».

«Осужденные террористы могут стать теоретически предметом обмена. В каком отношении, на кого, в какой пропорции – решать точно не Рубану и точно не его адвокату», - сказал он.

Луценко также добавил, что Надежда Савченко не обращалась с просьбой о соглашении со следствием.

По его словам, прокуратура получила письмо адвоката Рубана с просьбой о соглашении после того, как материалы дела передали для ознакомления.

«Мы рассматриваем это письмо как имеющее целью затянуть процедуры. Сейчас стадия ознакомления с материалами... Как только эта стадия будет завершена, господин Рубан и его защитник могут прямо в суде заявить о признании своей вины», - сказал он.

Луценко также рассказал, что соглашение со следствием предусматривает, что подозреваемый предлагает предоставить информацию, которая поможет следствию.

«Господин Рубан не предлагает никаких идей, которые бы вывели нас на неизвестные действия или лиц... Если господин Рубан готов говорить о других неизвестных нам участниках террористического акта, о других неизвестные нам действиях, а главное о руководстве, неизвестном нам... тогда, конечно, такое соглашение может быть реализовано», - рассказал генпрокурор.

Ранее сообщалось, что правоохранители завершили расследование по делу нардепа Надежды Савченко и Владимира Рубана.

Адвокат заявил, что Рубан якобы хотел пойти на сделку со следствием, чтобы быть обменянным и добиться возвращения в Украину военнослужащих Украины».

Это якобы двое украинских военных, которые находятся в плену боевиков со времен так называемого Иловайского котла, то есть с августа 2014 года.

Однако, по словам защитника, на следующий рабочий день после подачи заявления в прокуратуру им предоставили поручения об окончании досудебного расследования.

Так как пока дело находится на этапе ознакомления с материалами, соглашение заключить невозможно.