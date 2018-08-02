На данный момент лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук не имеет никакого статуса в уголовном производстве против руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана и внефракционного народного депутата Украины Надежды Савченко, которых подозревают в подготовке госпереворота и терактов.

Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко заявил на брифинге, отвечая на вопрос журналистов, причастен ли Медведчук к планированию Савченко и Рубаном теракта в Киеве, сообщает УНИАН.

«На данном этапе достаточных доказательств, чтобы предоставить Медведчуку иной статус, чем свидетеля, нет», - сказал Луценко и добавил, что сейчас и статуса свидетеля Медведчук по делу не имеет.

Также он отметил, что по этому делу следствию известны имена офицеров вооруженных сил РФ, с разрешения которых их подчиненные загружали оружие для Савченко и Рубана для совершения теракта. По словам генпрокурора, все это оружие имеет происхождение со складов Крыма и оккупированной части Донбасса.

Ранее сообщалось, что правоохранители завершили расследование по делу нардепа Надежды Савченко и Владимира Рубана.

Савченко и Рубану инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Рубана задержали 8 марта на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия. Он вез оружие из оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.

В мае стало известно, что боевики включили его на обмен.

Надежду Савченко задержали 22 марта в Верховной Раде после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.

Сама народный депутат отвергает обвинения и утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести в заблуждение власть - и осмеять ее.

Савченко прошла тестирование на полиграфе («детекторе лжи»).

Ей грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.