также в разделеПроисшествия
На Одесчине ищут мальчика, который вышел в лиман на самодельном плоту 18
На Донбассе пропал украинский военный 50
На Тернопольщине авто задавило 8-летнюю девочку 14
Из-за непогоды в Украине обесточены 118 населенных пунктов 15
Сутки в ООС: 36 обстрелов, ранен 1 военный 16
Под Киевом столкнулись сразу 3 маршрутки, пострадали 4 человека 24
В канализационном коллекторе на территории части нашли тело военного 23
В Ивано-Франковске задержали мужчину, который за 100 тысяч продал сына 18
В Бердянске неизвестный застрелил ветерана АТО «Сармата» 202
В Херсоне облили кислотой сотрудницу горсовета 83
Ливни подтопили дома на Прикарпатье: спасатели эвакуировали женщин и детей 20
В Затоке задержали мужчину, который до смерти избил отдыхающего 74
Сутки на Донбассе: 40 обстрелов, 3 военных получили ранения 14
На Ривненщине пьяный водитель наехал на полицейского 16
На Киевщине поезд протаранил легковушку, погибли 2 человека 49
Боевики за сутки 30 раз обстреляли украинские позиции, ранен 1 военный 22
На Львовщине пьяный депутат насмерть сбил велосипедистку 55
Во Львове вандалы повредили щиты на статуях польского военного мемориала 31

В Оршанском районе Беларуси перевернулся туристический автобус международного сообщения «Киев-Таллинн», на борту которого находились 53 человека – граждане Украины, Молдовы и России.

Как сообщается на сайте Управления внутренних дел Витебского облисполкома, ДТП произошло в 4:30 2 августа.

По предварительной информации, водитель уснул за рулем и на 186-м км автодороги М8 возле деревни Светочевка наехал на световую опору, после чего автобус перевернулся на бок в кювет по ходу движения.

Для оценки физического состояния в больницу были доставлены 12 человек. 8 из них после осмотра врачей отпустили. По словам медиков, серьезных травм в аварии никто из пострадавших не получил и в госпитализации не нуждается.

Сотрудники милиции и работники МЧС организовали доставку остальных пассажиров в гостиницу, им оказывается другая необходимая помощь. В ближайшие часы в Оршу из Лиды приедет резервный автобус, на котором туристы продолжат поездку в сопровождении ГАИ. При изучении тахографа было установлено, что пересменка водителей должна была состояться в 05:00.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги