Юлия Тимошенко, Олег Ляшко и Юрий Бойко с Александром Вилкулом имеют самые низкие показатели посещаемости комитетов Верховной Рады.

Об этом сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины.

КИУ в рамках проекта «Дословно» проанализировал посещения председателями фракций Верховной Рады заседаний парламентских комитетов за время работы восьмой сессии (февраль-июль 2018).

Согласно анализу, Бойко, Вилкул и Тимошенко не приняли участия ни в одном заседании комитетов, в которые входят. Ляшко принял участие только в 33% заседаний, Березюк – 58%, Герасимов – 79%, Бурбак – 92%.

Бойко является членом комитета по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью. В течение февраля-июля состоялось 12 заседаний Комитета, ни на одном из которых политик не присутствовал.

Также не присутствовал ни на одном заседании из 9 комитета по вопросам европейской интеграции Вилкул.

Тимошенко не присутствовала ни на одном из 4 заседаний комитета по правам человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Как сообщили КИУ в аппарате комитета, председателем которого является член фракции ВО «Батькивщина», Тимошенко не принимала участия в заседаниях «по уважительным причинам, связанным с участием в других мероприятиях как председателя депутатской фракции».

Ляшко посетил 4 из 12 заседаний комитета по вопросам налоговой и таможенной политики.

Только чуть более половины заседаний комитета по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления посетил Березюк – 7 из 12.

Герасимов был зарегистрирован на 11 из 14 заседаний комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. Бурбак посетил 11 из 12 заседаний комитета по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью.

В соответствии со ст. 24 Закона «О статусе народного депутата Украины» народный депутат обязан присутствовать на заседаниях комитета, в состав которого он избран, и участвовать в его работе.