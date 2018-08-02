Суд взят под стражу проректора одного из одесских университетов, подозреваемого в коррупции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Судом должностному лицу определен размер залога в сумме почти 530 тыс. грн.

Также по ходатайству прокуратуры педагога отстранили от занимаемой должности.

Напомним, один из проректоров вуза требовал неправомерную выгоду в сумме 310 тысяч. грн от представителя предприятия за заключение договора использования жилого здания с причалом для размещения отдыхающих.

В понедельник, 30 июля, во время передачи первого транша в сумме 62500 грн его разоблачили правоохранители в его рабочем кабинете.