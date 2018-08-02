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Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 июля провел встречу с председателем Минского облисполкома Анатолием Исаченко. Об этом сообщается на официальном сайте главы республики.

«Во время встречи обсуждался ход уборочной кампании в регионе, развитие мясо-молочного комплекса и дорожного строительства», - говорится в материале пресс-службы.

Также сообщается, что 1 августа Лукашенко с рабочей поездкой прибыл в Минский район.

Ранее СМИ распространили информацию о том, что Лукашенко перенес инсульт и уже два дня не участвует в публичных мероприятиях. В частности, об инсульте у главы республики сообщила украинская газета «Деловая столица» со ссылкой на три неназванных источника в журналистских кругах Беларуси.

В публикации говорилось, что Лукашенко должен был прилететь в Гомель. Туда прибыла его охрана и журналистский пул, однако сам белорусский президент в Гомеле не появился. Журналистам никаких объяснений не дали. А с 28 июля Лукашенко перестал появляться на всех публичных мероприятиях.

После этого появились слухи, что он был госпитализирован с инсультом.

В популярном телеграм-канале «Незыгарь» появилось сообщение, что в Минске циркулируют слухи о том, что у Лукашенко случился ишемический инсульт в бассейне средней мозговой артерии. Там также сообщается, что у белорусского лидера третья степень диабета.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Белоруссии Натальи Эйсмонт прокомментировала сообщения об инсульте у Лукашенко: «Могу ответить на это только словом «бред».

 
ForUm

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