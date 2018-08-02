Директор по безопасности Facebook Алекс Стамос покинул свой пост, сообщает BBC.

«39-летний Стамос работал в компании с 2015 года. Он уйдет в конце этого месяца», - говорится в сообщении.

Стамос назвал три года работы очень трудным периодом. Теперь он будет преподавать в Стэнфордском университете.

Алекс Стамос был подвергнут критике в начале этого года в связи скандалом с компанией Cambridge Analytica, которая могла незаконно получить данные более 87 млн пользователей соцсети и повлиять на выборы многих стран мира, в том числе американские 2016 года, так как работала с предвыборным штабом Дональда Трампа.

«Я должен был лучше поработать», - признал он.