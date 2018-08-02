Металлоконструкции купола, наружных лестниц и шпиля административного здания Верховной Рады Украины по ул. Грушевского, 5 в Киеве, отремонтируют впервые за 45 лет, сообщает пресс-служба аппарата парламента.

Учитывая режимный характер объекта и необходимость соблюдения вопросов безопасности, право на съемки было предоставлено только представителям официальных источников информации при Верховной Раде. Видеозапись осуществляли журналисты телеканала «Рада», фотоматериалы и интервью будут представлены в газете «Голос Украины». Официальная информация – на сайте парламента.

По словам главного специалиста отдела организации строительства управления делами Верховной Рады Виктора Яремчука, который отвечает за проведение реставрационных работ, «ремонт купола не проводился уже 45 лет - об этом свидетельствует даже надпись сварочным устройством на стальном листе кровли – 1973».

Он сообщил, что ремонт был запланирован еще в 2013 году. В 2017 году была разработана проектно-сметная документация на объект строительства, в этом году – проедена ее экспертиза и получено экспертный отчет ГП «Укргосстройэкспертиза».

По результатам проведенной процедуры открытых торгов в мае-июне текущего года на закупки и выполнения необходимых работ, победителем определена отечественнвя фирмв ООО «Строительно-реставрационная фирма «Возрождение», которая имеет опыт реставрационных работ и работала на Мариинском дворце, и заключен соответствующий договор. Общая стоимость контракта составляет 7 млн 61 тыс. грн, что меньше экспертной оценки на полмиллиона грн. Согласно условиям заключенного договора, работы должны быть выполнены не позднее 10 декабря 2018 года. Работа была начата в июне, еще до окончания восьмой сессии.

В то же время, Яремчук заверил, что основная часть работ будет завершена до начала пленарных заседаний – будет полностью заменено стекло, очищены и окрашены металлические конструкции. Таким образом – еще до того, как народные депутаты начнут работать в сессионном зале.

Сейчас купол Верховной Рады накрыт синей пленкой для защиты от дождей и ветра. Стальные конструкции уже очищены от грязи, ржавчины и старой краски. Более половины старого армированного стекла снято. Железный каркас, к которому будут крепить новое покрытие, обрабатывают защитой от коррозии.

Купол состоит из восьми больших секторов, покрытых новыми стеклянными армированными окошками. Все материалы поставляет фирма-подрядчик, в частности, стекло привезено из Польши. В соответствии с технологическим процессом, большие прямоугольные листы по индивидуальным чертежам разрезают на отдельные трапециевидные части. Между собой сектора скреплены деревянной отделкой, которая гибко реагирует на расширение и сужение металлической конструкции при температурных колебаниях.

Представители фирмы работают 24 часа в три смены по 20 человек для ускорения процесса. В целом же задействовано до 100 работников вместе с разработчиками проекта, экономистами и деревообработчиками. Мешает только жара – металлические конструкции разогреты до 50 градусов. Кроме того, среди сложностей – большое количество ручной работы, сложная прирезка стекла, режимный характер объекта.

На стальных швеллерах, составляющих остов купола Верховной Рады Украины, выдавлена надпись «1937 год».

Здание парламента было построено двумя годами позже. Старое армированное стеклянное покрытие крепилось с помощью черепичной замазки, которая уже потрескалась и осыпалась – щели позволяли гулять ветру на крыше, а дождям – заливать металлические конструкции. Даже поверхностный обзор свидетельствовал об опоздании с ремонтом - по словам специалистов, его следовало проводить еще лет двадцать назад, чтобы удержать здание в надлежащем состоянии. Современные технологии используют уже новые герметики – сверхпрочные смолы, не позволяющие попадать влажному воздуху внутрь конструкции. Даже стекло намного светлее и лучше, что придаст яркости сессионному залу.

«Ремонт на крыше Верховной Рады нужен был не для красоты, а прежде всего для безопасности и сохранения исторического здания», - сказал высказал первый заместитель Руководителя аппарата – управляющий делами Петр Боднар.

Он также пояснил, что за годы независимости на кровле парламента планового ремонта не проводили, поэтому мотивацией для начала реставрационных работ стал срок эксплуатации сооружения и его износ. «Стекло требовало замены, металлические конструкции необходимо было очистить от коррозии и обработать герметиками. Совсем скоро купол будет иметь обновленный вид, и, надеюсь, что это хорошо повлияет на работу парламента», - сказал он, добавив, что «мы должны заботиться о нашей культуре, об отношении к историческим памятникам и государственным артефактам». «Достойный вид должна иметь и Верховная Рада, и Кабинет Министров, и Администрация Президента, как и вся Украина в целом», - подчеркнул чиновник.

Украинский парламент был построен по проекту архитектора Владимира Заболотного. Начали возводить еще в 1936 году, а завершили - летом 1939. Позже, когда помещение уже сдали, в 1940 году, Заболотного удостоили Государственной премии и назначили главным архитектором Киева.