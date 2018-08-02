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Украинский боксер Александр Усик раскритиковал инициативу присвоить ему звание Героя Украины.

«Не надо абсолютно ничего мне давать, потому что я ничего у вас не прошу. Я прошу вас просто не мешать мне идти тем путем, которым меня ведет Всевышний. Не мешайте. Это лучшая поддержка, которую вы можете сделать для меня. Герой... Не нужны мне никакие звезды! Для своего народа, для определенного количества людей моей страны я и так является героем! Мне не нужны для этого звезды, мне не нужны для этого регалии какие-то, потому что это не то», - заявил Усик во время пресс-конференции в Киеве, передает Радио Свобода.

Как сообщал ForUm, 22 июля украинский боксер из Крыма Александр Усик в Москве победил россиянина Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в первом тяжелом весе, объединив четыре пояса этой весовой категории (WBC, WBO, WBA, IBF).

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что предложит Президенту присвоить Усику звание Героя Украины

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко раскритиковал Усиказа бой в Москве.
ForUm

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