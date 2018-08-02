также в разделеОбщество
Украина все-таки примет участие в детском Евровидении 8
На Днепропетровщине задержали железнодорожных вандалов 13
В Украину пытались ввезти рейсовым автобусом 25 винтовок и 100 тысяч патронов 19
Семья Шеремета пожаловалась в суд на бездействие Луценко 27
Задержанного на взятке проректора одесского вуза могут отпустить под залог 14
Четырем подозреваем в убийстве «Сармата» сообщено о подозрении 34
Задержать вербовщиков боевиков в Италии помогли дипломаты 13
Черниговский суд продлил арест подозреваемому в шпионаже белорусу 25
Усик: Не нужны мне никакие звезды 42
Киево-Печерская и Почаевская лавры перейдут в собственность УПЦ 131
Посол объяснил, почему крымчан пустили в Финляндию по паспортам РФ 71
Гандзюк дали госохрану 17
Адвокат: Рубан хотел признать вину ради обмена в «ДНР» 179
1 августа. Картина дня 52
В полиции заявили, что Гандзюк не хочет общаться с ними 31
У Вятровича обратились в СБУ из-за памятников Ленину на Одесчине 49
«Бросили тело в коллектор»: Полиция задержала военных, убивших сослуживца 46
В Одессе пьяная полицейская совершила ДТП и оголилась во время экспертизы 207

Американские прокуроры арестовали троих украинцев, обвиняемых в похищении массивов номеров платежных карт и других данных американского бизнеса.

Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.

Арестованы трое украинских граждан – Федор Хладир (33 года), Дмитрий Федоров (44 года) и Андрей Копак (30 лет).

Их подозревают во взломе тысячи компьютерных систем и похищении миллионов номеров кредитных карт клиентов. После чего хакеры продавали эту информацию за выкуп.

Первыми об арестах сообщило агентство Reuters  со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передает Европейская правда.

Подозреваемые являются членами Carbanak, хакерской банды, которая, по словам правоохранительных органов и частных киберследователей, является одной из самых плодовитых в мире организаций по киберпреступности.

Источники сообщили об арестах в Сиэтле, в то же время Министерство юстиции заявило, что представители компаний Mastercard и Visa присоединятся к прокурорам и ФБР, чтобы сообщить об арестах и обвинениях в крупном международном киберрасследовании.

Испанская полиция арестовала подозреваемого украинского лидера Carbanak в марте. По данным следствия, банда украла до 1 млрд евро ($1,2 млрд) из банков путем изменения остатков на счетах и программируя банкоматы на выдачу наличных.

К операции по разоблачению банды были вовлечены различные органы, включая испанскую полицию, Европейскую банковскую федерацию, банки частного сектора и охранные компании, ФБР, власти Беларуси, Тайваня и Румынии.

Как писало испанское издание El Mundo, 34-летний украинец Денис К. жил анонимно в Аликанте с женой и сыном и был арестован 6 марта.

По данным испанского МВД, преступникам удалось организовать хакерские атаки на 300-400 банков России. Из 50 российских банков деньги были похищены.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги