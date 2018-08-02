Американские прокуроры арестовали троих украинцев, обвиняемых в похищении массивов номеров платежных карт и других данных американского бизнеса.

Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.

Арестованы трое украинских граждан – Федор Хладир (33 года), Дмитрий Федоров (44 года) и Андрей Копак (30 лет).

Их подозревают во взломе тысячи компьютерных систем и похищении миллионов номеров кредитных карт клиентов. После чего хакеры продавали эту информацию за выкуп.

Первыми об арестах сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передает Европейская правда.

Подозреваемые являются членами Carbanak, хакерской банды, которая, по словам правоохранительных органов и частных киберследователей, является одной из самых плодовитых в мире организаций по киберпреступности.

Источники сообщили об арестах в Сиэтле, в то же время Министерство юстиции заявило, что представители компаний Mastercard и Visa присоединятся к прокурорам и ФБР, чтобы сообщить об арестах и обвинениях в крупном международном киберрасследовании.

Испанская полиция арестовала подозреваемого украинского лидера Carbanak в марте. По данным следствия, банда украла до 1 млрд евро ($1,2 млрд) из банков путем изменения остатков на счетах и программируя банкоматы на выдачу наличных.

К операции по разоблачению банды были вовлечены различные органы, включая испанскую полицию, Европейскую банковскую федерацию, банки частного сектора и охранные компании, ФБР, власти Беларуси, Тайваня и Румынии.

Как писало испанское издание El Mundo, 34-летний украинец Денис К. жил анонимно в Аликанте с женой и сыном и был арестован 6 марта.

По данным испанского МВД, преступникам удалось организовать хакерские атаки на 300-400 банков России. Из 50 российских банков деньги были похищены.