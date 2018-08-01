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В Крыму высохла одна из крупнейших рек полуострова – Биюк-Карасу, сообщает Крым. Реалии.

Русло реки Биюк-Карасу у села Карасевка выше Белогорского водохранилища полностью высохло. Теперь понятно, почему запасы Тайганского и Белогорского водохранилищ были исчерпаны еще 5 июля, и сброс воды из них остановили. Ведь без притока воды из Биюк-Карасу водохранилище остается без источников питания.

Река Биюк-Карасу берет начало с источника Карасу-Баши, самого мощного в Крыму. Потому здесь и создали в 1970 году Белогорское водохранилище – с водой проблем не было.

Дно водохранилища теперь зарастает травой. Уже вторую неделю в Крыму идут ливни – и лишь это спасает его от полного высыхания. Но дожди не в силах пополнить водоем с таким масштабным зеркалом, влаги испаряется больше, чем приходит с осадками. А впереди жаркий август, потому Белогорское водохранилище может полностью высохнуть.

«Это впервые на моей памяти, чтобы так сильно пересохли верховья обычно полноводной реки Биюк-Карасу. Очевидно, это результат очень жаркой и засушливой весны и июня. К тому же в истории Крыма еще никогда так интенсивно не добывали подземные воды, поэтому, возможно, дебет истока Карасу-Баши, питающего Биюк-Карасу, упал до рекордно низкого уровня и из-за этого», – прокомментировал ситуацию один из крымских общественников.

Полезного объема воды в водохранилище не осталось. Почти уничтожена биосистема водоема, формировавшаяся десятилетиями.

«Этим летом я впервые за несколько десятилетий не увидел мальков в Белогорском водохранилище. Обычно в это время их многочисленные стайки кружили у берега. Причина в одном – уровень воды снизился до минимальных объемов. Когда-то здесь водились и раки, было огромное количество пресноводных моллюсков. Сейчас о моллюсках напоминают лишь сухие остатки раковин на оставшемся без воды дне», – говорит активист.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.
ForUm

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