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В Одессе пьяная следователь устроила ДТП и оголилась во время взятия биологических материалов для проверки. Об этом сообщил представитель «Дорожного контроля» Дмитрий Кравчук.

«Пьяная полицейская, а точнее следователь приморского отделения полиции в Одессе Марышева Наталья Владимировна совершила ДТП со стоящей на обочине машиной. На экспертизе в медучреждении драгер показал 2.23 промиле, а в моче обнаружено 3.46. В состоянии алкогольного опьянения», - написал он в Facebook.

Как сообщил советник начальника полиции области Руслан Форостяк, по данному факту назначена служебная проверка.

«Во вчерашнем ДТП в Одессе, где, как выяснилось, водитель, представитель правоохранительных органов Одесской области, следователь одного из отделов полиции, был по предварительным данным в состоянии алкогольного опьянения и совершил столкновение с припаркованным авто, к счастью, без пострадавших. Позиция руководства Национальной полиции Украины и одесской – однозначна для таких случаев. Служебная проверка данного факта и представление на увольнение из правоохранительных органов», - написал он.
ForUm

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