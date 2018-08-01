Вокруг начальника Отдела борьбы с контрабандой и нарушением таможенных правил Одесской таможни Александра Халковского разгорелся очередной грандиозный скандал: ради взятки в $1 млн были фиктивно «украдены» контейнеры с контрабандой… прокурора по борьбе с контрабандой!

16 июля главный «антиконтрабандист» Одессы Халковский устраивает проверку складов ООО «Борол ЛТД», на которые должен был поступить арестованный груз. По результатам Халковский рекомендует и.о. начальника Одесской таможни Сергею Мартынову «назначить проверку в составе комиссии, с целью предоставления оценки организации работы в направлении выполнения требований при перемещении в границах зоны таможенного контроля отдела таможенного оформления №6 таможенного поста «Одесса-центральный» товаров, транспортных средств, нахождения в зоне таможенного контроля представителей юридических и физических лиц, их передвижения в границах этой зоны с нарушением порядка, установленного статьей 332 Таможенного кодекса Украины». Как сообщают «Галицкие контракты», арестованный контрабандный груз на склады на самом деле не поступал.

По данным издания, в первой половине июня, в рамках возбужденного Следственным управлением финансовых расследований Офиса крупных плательщиков налогов ГФСУ уголовного производства (№32016100110000160), руководитель ДФС Продан дал поручение задержать 61 контейнер с грузами, получателем которых являлось ООО «МЕЛЛВИЛ». Эту и ряд других компаний-импортеров по информации «Галицких контрактов» курирует давний бизнес-партнер Мирослава Продана, Сергей Сердюк, что и было установлено следствием.

Сердюк занимает пост прокурора отдела надзора за таможенными органами ДФС ГПУ, и даже считается основным претендентом на должность начальника Государственного бюро расследований в Одесской области. По сообщению СМИ, контейнеры с контрабандой были задержаны в качестве вещественных доказательств по уголовному делу, и Продан предложил Сердюку пропустить в Украину его контейнеры за взятку в $1 миллион траншами по $500 тысяч. После получения первой порции денег, часть контейнеров были успешно растаможены. Но по прибытию на территорию таможни 9 из 37 контейнеров ООО «МЕЛЛВИН» в отношении этих грузов были составлены протоколы о нарушении таможенных правил должностными лицами Управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия ГФСУ, которые сделали невозможной процедуру растамаживания грузов Сердюка.

Кроме того, 15 июня 2018 года Шевченковский районный суд Киева арестовал не только эти 9 контейнеров, но и другие 28, которые еще не прибыли в Одессу. По информации СМИ, Продан поручает Александру Халковскому, которого он пролоббировал на пост начальника отдела борьбы с контрабандой и нарушением таможенных правил Одесской таможни, решить неудобную ситуацию.

Вместо того чтобы в соответствии с законом, передать арестованную контрабанду под охрану на таможенные склады, товар возвращается Сердюку и попадает на «7 километр». На склады доехали только документы. А когда афера вскрылась, Халковскому ничего не осталось, как разыграть кражу. Дальнейшая судьба дела об «украденных» контейнерах покажет, какие еще органы и судьи «завязаны» в коррупционных контрабандных делах, из-за которых бюджет Украины недополучает миллиарды гривен в год.