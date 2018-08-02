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Жителям аннексированного Крыма Наталье Кушнаренко и Михаилу Бережному с российскими загранпаспортами выдали финские туристические визы и пустили их в страну из-за человеческого фактора, заявил посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров.

«Мне кажется, что этих граждан сначала пустили в Финляндию по туристической визе из-за человеческого фактора: каждый год в консульствах в Санкт-Петербурге выдают до миллиона шенгенских виз. Законодательство, запрещающее выдавать визы таким лицам, конечно же, отсутствует – это просто добрая воля стран-членов Европейского Союза в ответ на обращение украинской стороны», - отметил посол, передает Радио Свобода.

Олефиров добавил, что последняя инстанция в таких вопросах – не консульство, а миграционные власти, которые уже внутри страны проверяют документы приезжих.

«Когда финская миграционная власть поняла, откуда приехали эти лица и что это та самая серия документов, выдаваемых именно в Крыму, они пошли к рекомендациям нашего МИД. Все крымчане считаются гражданами Украины до выхода из гражданства», - подытожил дипломат.

27 июля российское информационное агентство РБК сообщило, что гражданам России, супругам Натальи Кушнаренко и Михаилу Бережному может угрожать депортация из Финляндии в Украину за то, что свои российские паспорта они получили в аннексированном Москвой Крыму.

Как сообщает РИА Новости, в Финляндию семья въехала в сентябре 2017 по туристическим визам, полученным в генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге. По прибытии они зарегистрировали предприятие и подали документы для получения вида на жительство. В результате супруги получили от финских властей документ, в котором отмечалось, что в стране не признают паспорта, выданные в аннексированном Крыму.

Пресс-атташе российского посольства Наталья Вежливцева, которую цитирует РБК, сообщила, что посольство России «внимательно отслеживает ситуацию». Наталья Кушнаренко отказалась комментировать ситуацию до решения вопроса с депортацией.

 
ForUm

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