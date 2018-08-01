На территории 7 населенных пунктов Болградского района Одесской области остаются памятники, которые являются символами коммунистического тоталитарного режима, сообщает Украинский институт национальной памяти.

Это памятники Владимиру Ленину в селах Виноградовка, Виноградное, Голица, Городне, Железнодорожное, Калчевое, Новые Трояны. А также памятник Карлу Марксу в селе Городне и изображение серпа и молота в селе Голица.

«Поэтому Институт обратился к сельским председателям с требованием немедленного выполнения Закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и запрет пропаганды их символики» и демонтажа указанных объектов. Также направлены письма в полицию, прокуратуру и СБУ с целью организовать привлечение к ответственности должностных лиц органов местного самоуправления указанных населенных пунктов, нарушающих законодательство Украины.

Напоминаем, что в Украине действует Закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и запрете пропаганды их символики», согласно которому на всей территории Украины запрещается «изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима, в том числе сувенирной, публичное исполнение гимнов СССР, УССР (УССР), других союзных советских республик или их фрагментов, символики национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима».

Согласно статье 436-1 Уголовного кодекса Украины распространение, а также публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой, а те же действия, совершенные повторно, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.