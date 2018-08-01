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В Черткове под колесами автомобиля марки Mitsubishi Canter погибла восьмилетняя девочка, сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области.

Несчастье случилось 1 августа. Водитель транспортного средства, двигаясь по улице Шевченко, выехал на тротуар. В этот момент там проходила мама со своей малолетней дочерью. В результате – прохожие оказались под колесами иномарки. Однако для девочки такой маневр оказался летальным. Она умерла еще до приезда врачей скорой.

Сведения о событии внесены в Едрей по статье 286 часть 2 УК. Водителя направили в медучреждение, чтобы проверить его на состояние опьянения. Его задержали согласно статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Как установили правоохранители, подозреваемый в 2009 году уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление и был осужден к 4 годам лишения свободы условно.

Продолжается следствие.
ForUm

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