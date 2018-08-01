Прокурор Евгений Красножон не входит в состав группы, которая занимается расследованием нападения на советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк.

Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

Красножон известен тем, что квалифицировал как хулиганство убийство в 2014 году на Майдане в Киеве журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия.

Напомним, сегодня в Херсоне активисты устроили пикет под зданием областного управления полиции и прокуратуры, требуя расследовать нападение на Екатерину Гандзюк.