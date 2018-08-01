Как появление в команде «За життя» людей противоположных политических взглядов поможет объединить партию, что означает для избирателя такой шаг и каких новостей ожидать, рассказал в эфире «112 Украина» политолог Михаил Погребинский.

По мнению политолога, если рассматривать вопрос создания единой партии и единого кандидата от нынешней оппозиции, то критика выбранного властью курса и реализация идей и необходимости прямых переговоров с РФ и Донбассом — вещи небезопасные.

«Идейных и решительных людей в оппозиции немного, к тому же на значительной части нынешней оппозиции лежит бремя прошлой власти, которая отсвечивает негативом для избирателя. Ведь они были не последними людьми при Януковиче. И сейчас многие из них больше обеспокоены сохранением собственных активом, чем политикой. Их умение маневрировать и договариваться не создает имидж, за которым пойдет много людей», — объяснил политолог.

В то же время высказывания Вадима Рабиновича относительно установления мира на Донбассе, необходимости прямых переговоров с Россией, Донецком и Луганском, Погребинский считает понятными любому человеку, живущему в Украине.

«То, что говорит Рабинович, выглядит реалистично, просто нужно проявить политическую волю и реализовать все это. И появление в его команде таких менеджеров, как Медведчук, принесет мир в Украину. Ведь Медведчук последовательно отстаивает необходимость партнерских и взаимовыгодных отношений Украины и с РФ, и с ЕС. Он всегда говорил, что надо вести выгодную Украине политику, в отличие от «Оппоблока», который сначала заявил о евроинтеграции, а потом начал колебаться», — отметил Михаил Погребинский.

Политолог считает, что любой человек, который интересуется политикой, может не любить Медведчука, но его профессионализму отдают должное все и друзья, и враги.

«Никто с этим не спорит, все прекрасно понимают, что он высокопрофессиональный политический менеджер. Медведчук просто незаменимая фигура. Другого такого, кто мог бы осуществлять коммуникацию и в интересах Украины, договориться о прекращении войны и сохранении Донбасса в составе Украины, просто нет», — уверен Погребинский.

Как известно, лидер партии «За життя» Вадим Рабинович презентовал свою программу выхода Украины из кризиса и по результатам зрительского голосования на одном из телеканалов пригласил в команду партии менеджеров по разным направлениям: Виктора Медведчука (мир и отношения со странами СНГ), Виктора Суслова (экономика), Виталия Шабунина (борьба с коррупцией), Евгения Педаченко (медреформа), Валентина Наливайченко (внешняя политика).