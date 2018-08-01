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Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины № 2505-VIII «О правовом статусе лиц, пропавших без вести». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

Документ определяет правовой статус пропавших без вести лиц и обеспечивает правовое регулирование отношений, связанных с установлением и учетом, поиском и социальной защитой таких лиц и их родственников.

Закон направлен на имплементацию международных договоров по международному гуманитарному праву и правам человека по защите лиц, пропавших без вести, и их родственников, участницей которых является Украина.

Документом определяются и основные полномочия и задачи Комиссии по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, которая является постоянно действующим совещательно-консультативным органом при Кабинете Министров, порядок ее образования, перечень органов, представители которых включаются в Комиссию.

Законом также создается Единый реестр лиц, пропавших без вести, электронная база данных, содержащая сведения о лицах, пропавших без вести, информацию о неопознанных останках, а также о наличии или отсутствии решения суда о признании разыскиваемых лиц безвестно отсутствующими или объявления умершими. Документом определена структура реестра, порядок внесения сведений и предоставления информации из него и тому подобное.

Реализация положений Закона позволит должным образом урегулировать правовой статус лиц, пропавших без вести, обеспечить надлежащую правовую защиту таких лиц и их родственников, а также урегулировать вопросы их розыска в соответствии со стандартами международного гуманитарного права, международного права прав человека и рекомендаций Совета Европы.

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Верховная Рада приняла указанный закон 12 июля.
ForUm

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