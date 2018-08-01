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Делегация политиков и бизнесменов из Словакии прибыла в оккупированный РФ Крым.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Ялтинского международного экономического форума», выступившего организатором визита.

«Делегация из Словакии уже прибыла в Крым. Их встретили в аэропорту «Симферополь», — сказала собеседница агентства.

В состав делегации вошли 10 человек, в том числе политики и бизнесмены.

«Делегация встретится с главой Крыма, после чего отправится с рабочей и ознакомительной поездкой в Ялту», — добавили в пресс-службе ЯМЭФ.

Визит продлится до 3 августа.

Ранее посол Украины в Словакии Юрий Мушка заявил, что из-за этого визита словацким депутатам грозит запрет на въезд в Украину в будущем.
ForUm

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