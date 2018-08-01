Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о завершении расследования восьми лицам, подозреваемым в завладении 259,2 млн грн, предназначенных для реализации ряда национальных проектов. 26 июля 2018 им и стороне защиты открыты материалы уголовного производства для ознакомления, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

В частности, речь идет о:

- экс-заместителе главы «Госинвестпроекта», который также занимал должность советника директора ГП «Государственная инвестиционная компания»;

- бывшем сотруднике «Госинвестпроекта»;

- бывшем директоре ГП «Государственная инвестиционная компания»;

- трех директорах частных предприятий с признаками фиктивности;

- двоюродном брате экс-главы «Госинвестпроекта» Каськива;

- бывшем водителе, помощнике экс-главы «Госинвестпроекта».

Действия каждого из них квалифицированы по ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). После завершения ознакомления с материалами дела в отношении указанных восьми человек будет составлен обвинительный акт для дальнейшего направления в суд. В отношении еще двух человек - одного бывшего сотрудника «Госинвестпроекта» и родного брата экс-главы – досудебное расследование продолжено.

По данным следствия, в 2012 году из государственного бюджета Украины выделили более 500 млн грн для реализации ряда национальных проектов. В частности, речь идет о проектах «Качественная вода», который предусматривал установление в крупнейших городах Украины автоматов по розливу питьевой воды, и «Олимпийская надежда-2022», по которому должны быть построены инфраструктурные объекты для проведения зимних олимпийских игр в Украине. Эти инициативы так и не реализовали, а средства – разворовали.

Часть ассигнований, выделенных из государственного бюджета, перечислено предприятиям, подконтрольным бывшим руководителям Госинвестпроекта, а в дальнейшем – направлено на счета предприятий-нерезидентов в банковских учреждениях Латвийской Республики. Впоследствии, как установило следствие, деньги вывели на счет компании, подконтрольной двоюродному брату Каськива. Ими оплатили вертолет «Robinson R44» и самолет «Viper SD 4», которыми пользовался Каськив.

Досудебное расследование по приведенным фактам детективы НАБУ начали в октябре 2016 после передачи соответствующих материалов от Главного следственного управления Национальной полиции Украины.

Первое подозрение вручено в августе 2017 года. Впоследствии установлены другие соучастники преступления.

Напоминаем, 24 июля НАБУ и САП задержали и сообщили о подозрении десятому вероятному участнику преступной организации с завладения средствами «Госинвестпроекта».