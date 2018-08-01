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По официальным данным Государственного учреждения «Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины» острой кишечной инфекцией после употребления шаурмы заболел 61 человек, сообщает пресс-служба ГУ Госпродпотребслужбы в столице.

Так, 23 случая инфекционных заболеваний связанны с употреблением шаурмы, приобретенной в МАФе (автоприцеп «Купава») возле станции метро «Дарница».

25 случаев заболевания связаны с употреблением 29-30 июля шаурмы, приобретенной в МАФе возле кафе «Речной порт» (Почтовая площадь, Подольский район Киева).

11 случакв острой кишечной инфекции связаны с употреблением 30 июля шаурмы, приобретенной в МАФе возле супермаркета VARUS (Оболонский проспект, 20А).

1 случай - станция метро «Лесная».

Специалистами в период с 31 июля по 1 августа были осуществлены выезды на вышеуказанные точки продажи шаурмы, на данный момент все МАФы закрыты.

Главным управлением направлены письма в адрес районных управлений Национальной полиции в городе Киеве для принятия соответствующих мер реагирования, в результате совершения противоправных деяний, содержащих признаки преступления, предусмотренного статьей 325 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киеве люди отравились шаурмой, купленной возле станции метро «Дарница». Ранее сообщалось о более 50 госпитализированных

По данному факту начало уголовное производство по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины - нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений. 

 
ForUm

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