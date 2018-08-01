Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла дело по факту разглашения данных предварительного расследования НАБУ.

Об этом сообщается на странице САП в Facebook.

«Специализированная антикоррупционная прокуратура обеспокоена систематическим разглашением сведений, составляющих тайну досудебного расследования в уголовном производстве НАБУ. В настоящее время установлены отдельные факты передачи информации, в том числе и служебных документов сотрудниками НАБ Украины третьим лицам», - говорится в сообщении.

В частности, одним из народных депутатов Украины, в средствах массовой информации и социальных сетях недавно распространена искаженная информация о ходе и результатах предварительного расследования отдельных уголовных производств.

«Освещая такие данные, нардеп подтверждает свою осведомленность выдержками из служебных документов НАБ Украины», - заявили в САП.

В указанных документах содержались сведения о лицах, субъектах хозяйствования, которые могут быть причастны к ряду преступлений и в настоящее время отрабатываются в рамках проведения следственных (розыскных) действий и международно-правовой помощи, а также другая информация, которая составляет тайну досудебного расследования и не подлежит разглашению.

Аналогичные случаи осуществляются систематически и касаются ряда досудебных расследований НАБУ.

В САП считают, что характер обнародованной информации свидетельствует о том, что соответствующий народный депутат получает сведения, составляющие тайну досудебного расследования, непосредственно от должностных лиц НАБУ еще на стадии согласования соответствующих процессуальных решений.

В частности, по результатам одной из публикаций подозреваемому лицу стало известно о том, что в отношении его решается вопрос об уведомлении о подозрении еще до фактического принятия такого решения, в результате чего он покинул территорию Украины.

Систематические утечки информации о состоянии досудебного следствия делают невозможным выполнение задач уголовного судопроизводства и противоречат требованиям действующего законодательства.

Учитывая изложенное САП по факту разглашения данных предварительного расследования, совершенного следователем, работником оперативно-розыскного органа независимо от того, принимало ли это лицо непосредственное участие в оперативно-розыскной деятельности, досудебном расследовании внесены сведения в Едрей по ч. 2 ст. 387 УК Украины.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве, решено поручить детективам Управления внутреннего контроля НАБУ.

Надеемся, что вышеуказанные обстоятельства будут всесторонне, полно и беспристрастно исследовании в разумный срок в соответствии с требованиями ст. ст. 9, 28 УПК Украины, в процессуальным руководством самых принципиальных прокуроров САП.

Специализированная антикоррупционная прокуратура отмечает, что в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.