Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры области задержали одного из бывших членов преступной организации «Оплот», причастного к организации столкновений в Харьковском городском совете, сообщает пресс-центр СБУ.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины, оперативники спецслужбы установили, что харьковчанин, тренер смешанных единоборств, 20 июня этого года принимал активное участие в массовых столкновениях в харьковской мэрии, в частности он провоцировал насильственные действия по отношению к общественным активистам.

По информации СБУ, в прошлом мужчина входил в состав преступной организации «Оплот». Сейчас злоумышленник является активным членом организованной группировки, действующей «под прикрытием» ряда местных охранных структур, и участвует в провокациях, рейдерстве и других действиях, направленных на дестабилизацию ситуации на территории региона.

В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБУ задержали злоумышленника в Харькове согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, когда он готовился выехать в Российскую Федерацию для укрытия от украинского правосудия. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия и устанавливаются все лица, причастные к указанным правонарушениям.