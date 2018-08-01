В Киеве мужчина сдал на обмен 2300 жетонов, сообщила пресс-секретарь столичного метрополитена Наталья Макогон.

«Если ездить дважды в день, то это почти на 3,5 лет», - написала она в Facebook.

Еще двое пассажиров принесли по 500 и один – 240 жетонов старого образца.

Напомним, вчера был последний день, когда синие жетоны можно было обменять на зеленые без доплаты.

В августе обмен будет проводиться только в сервисных центрах и уже с доплатой или пропорционально.