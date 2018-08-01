Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва «обеспокоена» тем, что новое руководство Армении в рамках антикоррупционной кампании осуществляет «политические» шаги против бывших политических лидеров страны, благосклонно настроенных по отношению к России. Об этом сообщает Радио Свобода.

«События последних нескольких дней противоречат последним декларациям нового армянского руководства о том, что оно не планирует преследовать своих предшественников по политическим соображениям. Москва как союзник Еревана всегда была заинтересована в стабильности армянского государства, и поэтому то, что там происходит, должно нас беспокоить», - сказал Лавров и добавил, что надеется на «конструктивный» ответ.

Комментарий Лаврова является фактически первым прямым укором России относительно премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который получил власть в мае после нескольких недель уличных протестов.

Роберт Кочарян, который был президентом Армении с 1998 по 2008 года, был задержан 27 июля по обвинениям в свержении конституционного строя в сговоре с другими лицами. Ереванский суд постановил, что Специальная следственная служба может держать Кочаряна под стражей два месяца – на время расследования событий 1 марта 2008. Тогда, более 10 лет назад в результате столкновений погибли 10 человек – 8 демонстрантов и 2 полицейских. Это произошло во время передачи власти от Кочаряна его преемнику по результатам выборов, которые часть армянского общества считала нечестными.

Такие же, как и Кочаряну, обвинения выдвинуты генеральному секретарю Организации договора о коллективной безопасности Юрию Хачатурову и экс-министру обороны Армении Микаэлу Арутюняну.

26 июля Специальная следственная служба Армении подала в суд ходатайство об аресте в качестве меры пресечения для Хачатурова. 28 июля ночью Хачатуров был освобожден из-под стражи под залог в размере 5 млн драмов (почти 270 тыс. гривен).

Суд также принял решение о заочном двухмесячном аресте Арутюняна, он объявлен в розыск.